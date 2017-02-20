Кевин Кураньи: Надеюсь, сборная России сыграет удачно на домашнем чемпионате мира

Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи считает, что сборная России может преподнести сюрприз на чемпионате мира в 2018 году.

- Считаю, что у сборной России с приходом Черчесова появился хороший тренер. Он обладает сильным характером и способен подталкивать команду вперед. Надеюсь, что сборная России сыграет удачно на домашнем чемпионате мира. Возможно, нас всех ждет сюрприз!

Уверен, Россия хорошо проведет этот чемпионат мира! Покажет, как прекрасна эта страна всем, кто приедет на турнир. И будет очень гостеприимной хозяйкой, - цитирует Кураньи «Р-Спорт».

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург.