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Японский бильярдист дал странное интервью после проигранного матча

Источник:  Лента.РуКомментарии

Японский бильярдист Наоюки Ои дал странное интервью после проигранного матча на турнире World Pool Maters, сообщает «Лента.Ру».

Когда журналист спросил японца об ощущениях после матча, тот начал говорить несвязанные фразы, не имеющие никакого отношения к бильярду: «Простите? Вы умеете говорить по-английски? Вы. Я? Нет английского! Нет проблем! Всегда счастлив!» 

В конце интервью японский бильярдист исполнил песню и станцевал.  

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