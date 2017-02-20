Александр Овечкин: Надо готовить себя морально и физически к плей-офф

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:2), который стал вторым для команды после шестидневного перерыва.

«Перерыв – это хорошо, отдохнули. Два матча подряд в час дня без утренней раскатки – тяжеловато, но надо справляться с этим.

Два периода мы играли хорошо. Первый период можно не засчитывать нам в актив, а так сражались до конца. Чуть не повезло.

Надо готовить себя морально и физически к плей-офф. На кон поставлено многое. Отступать некуда», – сказал Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ.

Напомним, 31-летний российский форвард забросил единственную шайбу «Вашингтона» в этом матче.