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Виктор Хряпа: Игра ЦСКА немножко потеряла остроту

Источник:  Р-СпортКомментарии

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа сообщил, что плотный график игр влияет на стабильность команды.

- Стабильность действительно пропала, но конкретного объяснения этому нет. Здесь много факторов, это и тяжелый график с большим количеством игр и переездов. Это накладывает свой отпечаток, хотя большинство причин все равно в игроках, в исполнителях. Игра наша немножко потеряла остроту, потому что были травмы у лидеров - Милоша Теодосича, Нандо Де Коло, на которых строится игра, - сказал Хряпа в интервью «Р-Спорт».

Отметим, что с конца декабря армейцы потерпели шесть поражений в матчах Евролиги и Единой лиги ВТБ. 

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