Юрий Нестеренко: Кафанов как человек хороший, он помогает раскрыться

Голкипер «Рубина» Юрий Нестеренко рассказал о работе с тренером вратарей Виталием Кафановым, который входил в тренерский штаб команды с 2002 по 2013 годы.

– Во-первых, он как человек очень хороший и помогает тебе раскрыться, – сказал Нестеренко в интервью «БИЗНЕС Online». – Не ограничивает ни в чем и помогает раскрыть сильные стороны. Это не только на словах, но и подтверждается работой. Именно под тебя он подстраивает какие-то отдельные элементы на тренировках, постоянно подсказывает и организовывает специальные теории для вратарей. Думаю, в этом его сильные качества и он внушает игрокам доверие.

– Самый запоминающийся совет от Кафанова?

– Это мой первый тренер во взрослой карьере. Он много мне подсказывал и по-хорошему менял меня. Самое интересное, что он говорил: «Вратарь должен быть сильным характером внутри», – я это навсегда запомнил.

Добавим, что за шесть лет в «Рубине» 25-летний Нестеренко провел шесть матчей в премьер-лиге.