Виктор Гончарненко: В следующем матче будет играть Акинфеев

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с норвежским «Сарпсборгом» (3:1) на сборе в Испании.

- Мы не очень хорошо начали игру. Нам еще предстоит много тренироваться. Но после того, как мы втягиваемся в игру, повышается ритм, начинаем быстрее работать с мячом. Было приятно смотреть, как мы атакуем. В то же время, и переходы в оборону, и защита в целом находятся на хорошем уровне.

- Вернулись Витиньо и Зоран Тошич. Приятный момент?



- Конечно. Мы недалеки от возобновления чемпионата, и чем больше игроков в строю, тем лучше. В следующем матче будет играть и Игорь Акинфеев, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА на сборе в Испании провел товарищескую встречу с норвежским клубом «Сарпсборг 08» и одержал победу со счетом 3:1.

Все мячи были забиты во втором тайме. В составе армейцев отличились Марио Фернандес (46-я минута), Алан Дзагоев (49-я) и Александр Головин (62-я), у соперника - Йерген Ларсен (76-я).

Свой следующий контрольный матч подопечные Виктора Гончаренко проведут 22 февраля с «Уфой».