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Юрий Нестеренко: Рыжиков – самый сильный вратарь в РФПЛ

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Голкипер «Рубина» Юрий Нестеренко считает своего партнера Сергея Рыжикова самым сильным вратарем в премьер-лиге.

– Самый сильный вратарь в РФПЛ?
– Рыжиков! А если не он, то мне нравятся молодые вратари в лиге, которые выстрелили: Селихов, Лунев, – сказал Нестеренко в интервью «БИЗНЕС Online». – Я с большим интересом слежу за развитием их карьеры.

– Кто в мировом футболе лучший?
– Буффон – тут без шансов, он – номер один. Это легенда, я за него переживаю с самого детства, поддерживаю «Ювентус». А так слежу за игрой почти всех известных вратарей.

Отметим, что Нестеренко выступает за «Рубин» с 2010 года, а Рыжиков – с 2008 года.

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