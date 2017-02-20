Юрий Нестеренко: Рыжиков – самый сильный вратарь в РФПЛ
Голкипер «Рубина»
Юрий Нестеренко считает своего партнера Сергея Рыжикова самым сильным вратарем
в премьер-лиге.
– Самый сильный
вратарь в РФПЛ?
– Рыжиков! А если не он, то мне нравятся молодые вратари в лиге, которые выстрелили: Селихов, Лунев, – сказал Нестеренко в интервью «БИЗНЕС Online». – Я с большим интересом слежу за развитием их карьеры.
– Кто в мировом
футболе лучший?
– Буффон – тут без шансов, он – номер один. Это легенда, я за него переживаю с самого детства, поддерживаю «Ювентус». А так слежу за игрой почти всех известных вратарей.
Отметим, что Нестеренко выступает за «Рубин» с 2010 года, а Рыжиков – с 2008 года.
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