Андрей Кузнецов опустился на 61-е место в рейтинге ATP
На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.
Лидером рейтинга остался британец Энди Маррей, вторую строчку по-прежнему занимает серб Новак Джокович, тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка.
Бельгиец Давид Гоффен впервые в карьере вошел в первую десятку рейтинга. Что касается россиян, Карен Хачанов остался на 48-й строчке, Михаил Южный - на 87-й. Остальные россияне ухудшили свои позиции. Андрей Кузнецов опустился на 61-е место, Даниил Медведев - на 64-е, Константин Кравчук - на 95-е.
Рейтинг ATP, 20 февраля:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825,3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5695,
4 (4). Милош Раонич (Канада) - 4930,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4730,
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4115,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3410,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3375,
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260,
10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 3245…
48 (48). Карен Хачанов (Россия) — 904…
61 (54). Андрей Кузнецов (Россия) — 790…
64 (60). Даниил Медведев (Россия) — 779…
87 (87). Михаил Южный (Россия) — 631...
95 (85). Константин Кравчук (Россия) - 604.