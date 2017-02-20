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Андрей Кузнецов опустился на 61-е место в рейтинге ATP

Источник:  ATPКомментарии

На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.

Лидером рейтинга остался британец Энди Маррей, вторую строчку по-прежнему занимает серб Новак Джокович, тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка. 

Бельгиец Давид Гоффен впервые в карьере вошел в первую десятку рейтинга. Что касается россиян, Карен Хачанов остался на 48-й строчке, Михаил Южный - на 87-й. Остальные россияне ухудшили свои позиции. Андрей Кузнецов опустился на 61-е место, Даниил Медведев - на 64-е, Константин Кравчук - на 95-е. 

Рейтинг ATP, 20 февраля: 

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5695,

4 (4). Милош Раонич (Канада) - 4930,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4730,

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4115,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3410,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3375,

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260,

10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 3245…

48 (48). Карен Хачанов (Россия) — 904…

61 (54). Андрей Кузнецов (Россия) — 790…

64 (60). Даниил Медведев (Россия) — 779…

87 (87). Михаил Южный (Россия) — 631...

95 (85). Константин Кравчук (Россия) - 604. 

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