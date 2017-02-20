«Спартак» отправился на сбор в Марбелью

В понедельник «Спартак» отправился на третий сбор, который, как и второй, пройдет в Испании, однако теперь команда будет базироваться на в Эстепоне, а в Марбелье.

Из Москвы в Малагу отправились 13 игроков: Сергей Песьяков, Александр Селихов, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Игорь Леонтьев, залечивший повреждение Денис Кутин, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Денис Давыдов.

В Испании к команде присоединятся Артем Ребров, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Маурисио, Сердар Таски, Джано Ананидзе, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Квинси Промес, Фернандо, Зе Луиш и Луис Адриано.

В понедельник после прилета у «Спартака» запланирована вечерняя тренировка. Напомним, что в Испании красно-белые проведут два контрольных матча с норвежскими клубами. 26 февраля «Спартак» сыграет с «Сарпсборгом-08», а 28 февраля – с «Волеренгой».