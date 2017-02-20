«Спартак» не будет покупать Тигиева
«Спартак» отказался от приобретения 21-летнего защитника махачкалинского «Анжи» Георгия Тигиева, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
«Тренерский штаб «Спартака» посчитал, что на данном этапе Тигиев не нужен команде», - сказал источник.
21-летний Тигиев дебютировал в премьер-лиге в сезоне 2014/2015 в составе «Торпедо», а в следующее межсезонье перешел в «Анжи».
В нынешнем сезоне на счету Тигиева 14 матчей в премьер-лиге.
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