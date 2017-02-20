Войнов не принял участие в открытой тренировке СКА
Защитник СКА Вячеслав Войнов не занимался вместе с командой
во время открытой тренировки из-за травмы, полученной в матче против «Торпедо» (4:2).
Нападающий петербуржцев Сергей Плотников тренировался в общей группе.
Команда занимается в следующем составе:
Ковальчук - Дацюк - Кетов, Белов - Яковлев, Плотников;
Прохоркин - Широков - Барабанов, Зуб - Зубарев;
Шипачев - Дадонов - Гусев, Хафизуллин - Херсли;
Коскиранта - Мозес - Каблуков, Рыков - Рукавишников, Хохлачев.
Напомним, 21 февраля состоится первый матч серии плей-офф СКА – «Витязь». Игра пройдет в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Сергей Плотников получил повреждение 15 января в матче против «Сибири» (6:2).
Николай Прохоркин: В плей-офф свои личные амбиции надо засунуть куда подальше