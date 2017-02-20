Войнов не принял участие в открытой тренировке СКА

Зинэтула Билялетдинов: Мы не могли изменить того, что с нами будет играть «Салават Юлаев»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал об ожиданиях от серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевом».