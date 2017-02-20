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«Милан» предлагает Доннарумме контракт с зарплатой в два миллиона евро, агент требует в два раза больше

Источник:  Calciomercato.comКомментарии

«Милан» рассчитывает подписать долгосрочный контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, которому 25 февраля исполнится 18 лет.

По данным Calciomercato.com, «россонери» готовы предложить вратарю пятилетнее соглашение с зарплатой в два миллиона евро. Тогда как агент Доннаруммы Мино Райола хочет, чтобы его клиент зарабатывал четыре миллиона евро плюс бонусы.

В то же время за Доннаруммой выстроилась очередь из ведущих европейских клубов. Ранее сообщалось, что «Челси» предлагает «Милану» 70 миллионов евро. Также в число претендентов входят «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Ювентус».

«Джиджо любит «Милан», и я рад, что он есть в моей команде, – сказал главный тренер команды Винченцо Монтелла. – Будем надеяться, что его любовь достаточна, чтобы остаться».

Добавим, что действующий контракт Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2018 года.

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