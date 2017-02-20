«Милан» предлагает Доннарумме контракт с зарплатой в два миллиона евро, агент требует в два раза больше
«Милан» рассчитывает
подписать долгосрочный контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, которому
25 февраля исполнится 18 лет.
По данным Calciomercato.com,
«россонери» готовы предложить вратарю пятилетнее соглашение с зарплатой в два
миллиона евро. Тогда как агент Доннаруммы Мино Райола хочет, чтобы его клиент
зарабатывал четыре миллиона евро плюс бонусы.
В то же время за Доннаруммой выстроилась очередь из ведущих европейских клубов. Ранее сообщалось, что «Челси» предлагает «Милану» 70 миллионов евро. Также в число претендентов входят «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Ювентус».
«Джиджо любит «Милан», и я рад, что он есть в моей команде, – сказал главный тренер команды Винченцо Монтелла. – Будем надеяться, что его любовь достаточна, чтобы остаться».
Добавим, что действующий контракт Доннаруммы с «Миланом»
рассчитан до 30 июня 2018 года.