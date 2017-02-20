Харийс Витолиньш: У Войнова микротравма, Плотников пока не готов на 100 процентов

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился мнением о старте плей-офф КХЛ.



- Что с Войновым?

- Он играть не будет, у него микротравма. Слава пропустит начало плей-офф. Плотников? Он тоже пока готов не на 100 процентов.

- Какое физическое состояние у команды? Из-под нагрузок вышли?

- Судя по последним играм - да. Все зависит от самих игроков. Самое главное - соблюдать дисциплину, держать темп.

- Разбирали игры «Витязя»?

- Мы с ними две встречи играли, видели последние матчи. Они хорошо играют на контратаках, неплохо реализуют большинство. Думаю, команда в гостях всегда старается играть от обороны. И «Витязь» будет играть на контрататках. Главное - не делать ошибки и реализовать свои моменты.

- Кого-то индивидуально просматривали в «Витязе»? Афиногенова, например.

- Завтра дадим оценку, слишком много информации каждый день. Ребята готовятся к игре, особо что-то менять не надо, просто обратить внимание на какие-то компоненты соперника. Все они сами знают, насколько опасен каждый из игроков.

- Вы уже давно работаете в Западной конференции. Вас удивило попадание «Витязя» в плей-офф?

- Нет, они в течение всего сезона хорошо играли. И напряжение было до самого конца. Все команды старались попасть, концовка сезона была очень интересной, - передает слова Витолиньша корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 21 февраля состоится первый матч серии плей-офф СКА – «Витязь». Игра пройдет в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи

Сергей Плотников получил повреждение 15 января в матче против «Сибири» (6:2), Вячеслав Войнов травмировался 18 февраля в матче против «Торпедо» (4:2).

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