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Мартен Фуркад может пропустить восьмой или девятый этапы Кубка мира из-за рождения ребенка

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

В середине марта у французского биатлониста Мартена Фуркада должен родиться второй ребенок, присутствие на родах может сорвать его выступления на Кубке мира.

«Приму решение после Кореи (7-го этапа Кубка мира по биатлону, 27 февраля - 5 марта, прим. ред.), - сказал французский биатлонист Мартен Фуркад в интервью LEquipe. - Печально будет закончить сезон без золота Кубка мира, но только раз в жизни можно увидеть рождение своего ребенка. Нам сообщили эту дату, но моя первая девочка родилась на две недели раньше срока… Я рассмотрел все варианты: не ездить в Контиолахти (на 8-й этап Кубка Европы, 10-12 марта), ехать в Осло (на 9-й этап Кубка мира по биатлону, 14-19 марта), ехать в Осло только на одну гонку, уехать и вернуться, чтобы побороться за золото. Пока ничего не ясно».



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