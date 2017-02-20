Мартен Фуркад может пропустить восьмой или девятый этапы Кубка мира из-за рождения ребенка

В середине марта у французского биатлониста Мартена Фуркада должен родиться второй ребенок, присутствие на родах может сорвать его выступления на Кубке мира.

«Приму решение после Кореи (7-го этапа Кубка мира по биатлону, 27 февраля - 5 марта, прим. ред.), - сказал французский биатлонист Мартен Фуркад в интервью L’Equipe. - Печально будет закончить сезон без золота Кубка мира, но только раз в жизни можно увидеть рождение своего ребенка. Нам сообщили эту дату, но моя первая девочка родилась на две недели раньше срока… Я рассмотрел все варианты: не ездить в Контиолахти (на 8-й этап Кубка Европы, 10-12 марта), ехать в Осло (на 9-й этап Кубка мира по биатлону, 14-19 марта), ехать в Осло только на одну гонку, уехать и вернуться, чтобы побороться за золото. Пока ничего не ясно».





