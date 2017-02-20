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Игорь Захаркин: Мы сейчас по всем компонентам готовы к «Ак Барсу»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал предстоящие матчи 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции против казанского «Ак Барса».

Я смотрел последние матчи «Ак Барса» и увидел значительные изменения в тактическом построении команды соперника. Сегодня мы попробовали это дело подготовить. Мы с «Ак Барсом» играли много матчей и в прошлом сезоне, и в этом. Ребята хорошо знают возможности друг друга, здесь очень важны состояние здоровья, психика, ментальная подготовка и функциональная готовность. Думаю, что по всем компонентам мы сейчас готовы.

– В тренировке принял участие Линус Умарк. Каково его состояние?

– Самое главное, что его травма позволяет ему тренироваться, двигаться. Думаю, что завтра он проведет еще одну тренировку и мы решим, вместе с врачом и Линусом, стратегию его игры в плей-офф, - цитирует Захаркина «Бизнес Online». 

Напомним, что первый матч «Ак Барс»  - «Салават Юлаев» состоится 22 февраля.  

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