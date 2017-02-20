Встреча с Владимиром Маркиным

В понедельник, 20 февраля, в 13 часов, в редакции «Советского спорта» состоится встреча с главой Комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Владимиром Маркиным.

Повод для встречи довольно горячий - на ВВС вышел скандальный документальный фильм о российских болельщиках.

Не только о фильме, но и о том, как будет выстроена работа с болельщиками, о деятельности Комитета по безопасности – смотрите трансляцию встречи в официальной группе «Советского спорта» в «ВКонтакте».