«Спартак» отдал Гулиева в аренду в «Анжи»
Полузащитник «Спартака»
Аяз Гулиев продолжит сезон на правах аренды в «Анжи». Соглашение между клубами
будет действовать с 20 февраля по 31 мая 2017 года.
20-летний воспитанник «Спартака» впервые сыграл за молодежную команду красно-белых в 2013 году, а с 2014 года выступает за «Спартак-2». На счету Гулиева 40 матчей в ФНЛ и один забитый гол.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера брал Гулиева на первый зимний сбор команды в Абу-Даби.
В составе юношеской сборной России (U19) Гулиев стал серебряным призером Евро-2015.
Напомним, ранее «Спартак» отдал в аренду в «Крылья Советов» полузащитника Александра Зуева.
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