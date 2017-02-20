«Спартак» отдал Гулиева в аренду в «Анжи»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев продолжит сезон на правах аренды в «Анжи». Соглашение между клубами будет действовать с 20 февраля по 31 мая 2017 года.

20-летний воспитанник «Спартака» впервые сыграл за молодежную команду красно-белых в 2013 году, а с 2014 года выступает за «Спартак-2». На счету Гулиева 40 матчей в ФНЛ и один забитый гол.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера брал Гулиева на первый зимний сбор команды в Абу-Даби.

В составе юношеской сборной России (U19) Гулиев стал серебряным призером Евро-2015.

Напомним, ранее «Спартак» отдал в аренду в «Крылья Советов» полузащитника Александра Зуева.

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