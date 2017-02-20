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Артем Чистяков рассудит «Локомотив» и «Тосно» в 1/4 финала Кубка России

Источник:  РФСКомментарии

Стали известны арбитры на матчи 1/4 финала Кубка России по футболу.

Встречу между «Локомотивом» и «Тосно» обслужит судья из Азова Артем Чистяков. На матч «Урал» - «Краснодар» назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. 

28 февраля (вторник)

«Урал» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Тимур Арсланбеков (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

1 марта (среда)

«Локомотив» – «Тосно»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Уфа» – «Анжи»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Рубин» – «Сибирь»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва). 

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