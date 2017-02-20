Александр Кравцов: Сборная России на ЧМ в Хохфильцене сработала на твердую тройку с плюсом

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов оценил выступление российской сборной на чемпионате мира в Хохфильцене.

- Довольным можно быть тогда, когда реализуется задуманное - это первое. Второе, в целом, мое личное мнение, команда сработала на твердую тройку с плюсом. Несколько четвертых мест при определенных обстоятельствах, которые не принимаются во внимание ни специалистами, ни болельщиками, могли бы стать медалями. У нас есть определенное движение вперед, есть, наконец, четкие и самое главное выявленные проблемы, которые есть в команде, они будут ликвидированы к Олимпиаде, - сказал Кравцов ТАСС.

Напомним, что сборная России завоевала две медали на чемпионате мира - золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной. Антон Шипулин дважды был четвертым - в гонке преследования и масс-старте, Ирина Старых стала четвертой в пасьюте.