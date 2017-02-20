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Харийс Витолиньш: В первом матче плей-офф сыграет Коскинен

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал, кто начнет плей-офф в воротах армейского клуба.

- Есть определенность по вратарю?
- Я думаю, что будет Коскинен, передает слова Витолиньша корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 21 февраля состоится первый матч серии плей-офф СКА – «Витязь». Игра пройдет в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Николай Прохоркин: В плей-офф свои личные амбиции надо засунуть куда подальше

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