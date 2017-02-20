Джанлука Дзамбротта: Успех Карреры в «Спартаке» не стал сюрпризом

Чемпион мира Джанлука Дзамбротта оценил работу итальянского специалиста Массимо Карреры в «Спартаке».

«Он провел несколько лет в штабе Антонио Конте. Итальянская тренерская школа очень сильна. Это доказывает тот факт, что большое количество специалистов работают за рубежом: Вальтер Мадзарри, Карло Анчелотти, Антонио Конте, Клаудио Раньери, Фабио Каннаваро, Чиро Феррара... Поэтому успех Карреры в «Спартаке» для меня не стал сюрпризом», – приводит «Р-Спорт» слова Дзамбротты.

Напомним, Дзамбротта играл в «Ювентусе» с 1999 по 2006 годы. Каррера входил в тренерский штаб «Ювентуса» в 2012-2014 годах, после чего перешел с Антонио Конте в сборную Италии.