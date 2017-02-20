Игорь Акинфеев: Я бы не поехал в Китай ни за какие деньги

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не поехал бы играть в Китай ни за какие деньги.

- Нет, я бы не поехал ни за какие деньги. Тут даже выбора никакого не надо делать, денег не надо. Мы были в Китае на сборах, мне не особо понравилось, — цитирует Акинфеева Bobsoccer.

Напомним, что Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. В составе армейцев 30-летний голкипер стал шестикратным чемпионом России, по шесть раз выигрывал Кубок страны и Суперкубок. В сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА. Его контракт с армейцами действителен до 2019 года.