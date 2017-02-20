Артем Левин: Токов одержал яркую и красивую победу на турнире Bellator
Известный кикбоксер Артем Левин прокомментировал победу бойца смешанного стиля Анатолия Токова на турнире Bellator 172 над американцем Франциско Франце.
«В этом поединке Толик одержал красочную и яркую победу. Он был силен в стойке, но Франциско был немного похитрее в партере и всеми силами пытался навязать толику борьбу. Во втором раунде Франциско устал и это было заметно, но якобы удар в пах, не помог ему восстановиться. Толик ярко закончил бой. Осталось разочарование от того, что поединок Федора Емельяненко отменили. Очень многие фанаты приехали посмотреть именно этот бой, и такая новость всех огорчила. Но Толик скрасил разочарование своей красивой победой», - сказал Левин.
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