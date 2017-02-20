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Еременко, Панин и Петтерссон признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Источник:  КХЛКомментарии

КХЛ назвала лучших игроков 24-й недели регулярного чемпионата лиги.

Лучшим голкипером признан Александр Еременко. 36-летний вратарь московского «Динамо» одержал две победы в двух матчах, отразил 96,88 процента бросков при коэффициенте надежности 0,97 шайбы за игру.

Лучшим защитником выбран Григорий Панин. 31-летний игрок обороны ЦСКА в двух матчах набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+6». Также на счету Панина четыре силовых приема и четыре заблокированных броска соперника.

Лучшим форвардом стал Фредрик Петтерссон из минского «Динамо». 29-летний швед забивал во всех трех матчах команды на неделе и набрал 5 (4+1) очков, добившись показателя полезности «+1». Также на счету Петтерссона 15 бросков по воротам.

Лучшим новичком назван форвард новокузнецкого «Металлурга» Артем Михеев. В трех матчах 21-летний форвард набрал 2 (1+1) очка. В среднем за матч он проводил на льду 16 минут 35 секунд.

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