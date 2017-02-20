Контракт Пуцко с «Уфой» рассчитан на 3,5 года

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал переход защитника Александра Пуцко из «Спартака» в уфимский клуб.

- Срок контракта Александра с нашим клубом - 3,5 года. Никакого пункта о выкупе «Спартаком» игрока назад нет, но это не проблема, всегда можно договориться даже при отсутствии такой опции. Мы рады, что Александр стал частью нашей команды, - сказал Газизов ТАСС.

Также Газизов отметил, что клуб до закрытия трансферного окна должен оформить переход голкипера Александра Беленова из «Анжи».

Пуцко дебютировал в молодежной команде красно-белых в 2010 году, а через три года начал играть в «Спартаке-2». В ФНЛ на счету Пуцко 40 матчей и один гол.

За основную команду защитник впервые сыграл 26 сентября 2012 года в матче 1/16 финала Кубка России с «Салютом». Всего в «Спартаке» Пуцко провел четыре матча, в том числе один – в нынешнем сезоне.