Virtus.pro стала чемпионом DreamHack Masters Las Vegas 2017

Анонсирован формат мейн-ивента The Kiev Major

Анонсирован формат мейн-ивента The Kiev Major Известный инсайдер Викрам «wykrhm» Редди в своем твиттере опубликовал формат мейн-ивента The Kiev Major.