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Владимир Маркин: Фильм BBC о фанатах я сравниваю с протухшим фаршем

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин побывал в гостях у «Советского спорта» и высказался по поводу документального фильма BBC о российских фанатах.

- Фильм о фанатах сделан плохо не только с журналисткой точки зрения. В картине преобладает черный PR. Не нужно быть пророком, чтобы догадаться, какой фильм сняла ВВС, особенно после анонса в The Guagdian. Но, уверен, далеко не все не все болельщики в Англии поддаются дешевой пропаганде. Это дерьмо стараются скормить всем, но все его потребляют, - уверен Маркин.

Этот фильм я сравниваю с протухших фаршем. Когда взяли кусок мяса, не успели его продать, он подтух. И его смешали со специями, чтобы отбить этот запах и все равно продать. Так вот современная публика, в том числе и российская, давно хочет есть свежие продукты, в том числе информационные. Чистая и верная информация – это правильное питание умственное питание, которое необходимо всем.


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