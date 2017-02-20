Трибуны арены «Урала» назовут в честь легендарных футболистов

В течение месяца «Урал» переименует трибуны «СКБ-Банк Арены» в честь легенд свердловского футбола, сообщает Znak.com.

Фанатская трибуна «В» сменит название первой, за ней – все остальные. Открытие фанатского сектора под новым именем состоится 28 февраля. Имена, которые будут носить трибуны, выберут болельщики клуба. Для каждой из четырех трибун клуб предоставит на выбор болельщиков троих кандидатов.

- Все футболисты, представленные в голосовании, — знаковые фигуры в свердловской футбольной истории. Переименование фанатской трибуны — это дань уважения всему, что сделали эти игроки для нашего клуба, — сказал президент «Урала» Григорий Иванов.