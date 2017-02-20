Каролина Плишкова: У меня нет ощущения, что я проиграла лишь один матч

Третья ракетка мира Каролина Плишкова оценила свои результаты на старте сезона.

С начала января 24-летняя чешская теннисистка одержала 15 побед при одном поражении.

«Я не помню, чтобы когда-либо раньше играла так стабильно, особенно в начале сезона. После отпуска всегда трудно вернуться в форму и набрать ход. Думаю, это лучшее начало сезона для меня и моя самая продолжительная победная серия.

Но я не чувствую чего-то необычного, потому что у меня нет ощущения, что я проиграла лишь один матч. Чувствую, что проиграла больше, хотя это не так, и у меня два трофея. Удивительное начало сезона», – приводит официальный сайт WTA слова Плишковой.

Напомним, в январе Плишкова победила на турнире в Брисбене, а на прошлой неделе завоевала титул в Дохе.