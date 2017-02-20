Власти Петербурга подпишут соглашение с «Зенитом» о передаче нового стадиона до 1 августа

Власти города и петербургский клуб подпишут концессионное соглашение, согласно которому «Зенит» будет выплачивать по одному рублю в год в течение 49 лет.

- К 15 марта мы подготовим окончательную финансовую модель. Мы рассчитываем, какой будет стоимость эксплуатации, что войдет в перечень работ по капитальному ремонту на следующие 49 лет и работы по подготовке стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года, - приводит слова главы комитета по инвестициям Ирины Бабюк «Фонтанка».

Напомним, 11 февраля на стадионе прошло первое официальное мероприятие «Первый посетитель». 22 февраля на арене пройдет второе тестовое мероприятие – музыкальный фестиваль.

23 апреля пройдет первый официальный матч на стадионе на Крестовском. Им станет встреча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». На 7 мая предварительно запланирован матч с «Тереком», а на 17 – с «Краснодаром». Летом арена примет матчи Кубка Конфедераций-2017, а в следующем году на стадионе пройдут матчи чемпионата мира-2018.