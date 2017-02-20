Кевин Магнуссен: Надеюсь, нас ждет успешный сезон

Новичок команды «Хаас» Кевин Магнуссен рассказал, чего он ожидает от следующего сезона.

«Я с нетерпением жду возвращения за руль. Зима была долгой, а скучать по машине обычно начинаешь уже через несколько недель после окончания сезона. Будет здорово вернуться на трассу и оценить поведение нового автомобиля, насладиться пилотированием. Надеюсь, что проблем будет немного и мы сделаем максимум.

Конечно, я надеюсь, что нас ждет успешный сезон. Команда очень хорошо выступила в прошлом году, и мы постараемся использовать полученный опыт», - цитирует Магнуссена Autosport.