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Кевин Магнуссен: Надеюсь, нас ждет успешный сезон

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Новичок команды «Хаас» Кевин Магнуссен рассказал, чего он ожидает от следующего сезона.

«Я с нетерпением жду возвращения за руль. Зима была долгой, а скучать по машине обычно начинаешь уже через несколько недель после окончания сезона. Будет здорово вернуться на трассу и оценить поведение нового автомобиля, насладиться пилотированием. Надеюсь, что проблем будет немного и мы сделаем максимум.

Конечно, я надеюсь, что нас ждет успешный сезон. Команда очень хорошо выступила в прошлом году, и мы постараемся использовать полученный опыт», -  цитирует Магнуссена Autosport.

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