Кевин Магнуссен: Надеюсь, нас ждет успешный сезон
Новичок команды «Хаас» Кевин Магнуссен рассказал, чего он
ожидает от следующего сезона.
«Я с нетерпением жду возвращения за руль. Зима была долгой, а скучать по машине обычно начинаешь уже через несколько недель после окончания сезона. Будет здорово вернуться на трассу и оценить поведение нового автомобиля, насладиться пилотированием. Надеюсь, что проблем будет немного и мы сделаем максимум.
Конечно,
я надеюсь, что нас ждет
успешный сезон. Команда очень хорошо выступила в прошлом году, и мы постараемся
использовать полученный опыт», - цитирует
Магнуссена Autosport.
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