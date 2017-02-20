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Владимир Маркин: Перед ЧМ-2018 необходимо провести работу с клубными фан-движениями

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин побывал в гостях у «Советского спорта» и рассказал о будущей работе с фан-движениями в преддверии ЧМ-2018.

– Российское фан-сообщество невероятно многолико. Все люди всегда хотят внимания, и фанаты в том числе. От государственных властей, от поклонников и поклонниц, от третьих лиц. Перед чемпионатом мира нам необходимо провести работу с клубными фанатскими объединениями, ведь клубы являются главными проводниками фанатской политики, – отметил Маркин. – Не важно, кто ты, но не забывай соблюдать закон, действуй в его рамках. Как на стадионе, так и за его пределами.

У нас создано три рабочих группы, мы будем проверять законодательную базу. Необходимо понять, хватит ли нам полномочий, и местами не слишком ли они жесткие, для урегулирования фанатских конфликтов. Надо понимать, что эта субкультура очень важна для современного общества. Без фанатов тяжело представить яркий футбольный матч. 

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