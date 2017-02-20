Тото Вольф: Приглашение Алонсо в «Мерседес» было бы интересным для публики, но не для команды

Руководитель «Мерседес» Тото Вольф признал, что как болельщику ему было бы очень интересно увидеть двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в «Серебряных стрелах», но он не считает такой вариант оптимальным для команды.

«Конечно, я понимаю болельщиков, которые хотели бы увидеть продолжение их соперничества. Но с точки зрения команды это не лучший вариант. Та история серьезно ударила в том числе по Mercedes, которая тогда была партнером McLaren.

Да, с возрастом люди меняются. Такой состав пилотов был бы очень интересен для публики, но, вероятно, в меньшей степени для нас», - цитирует Вольфа Autosport.

Напомним, что сейчас Фернандо Алонсо выступает за «Макларен».