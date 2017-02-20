Тото Вольф: Приглашение Алонсо в «Мерседес» было бы интересным для публики, но не для команды
Руководитель «Мерседес»
Тото Вольф признал, что как болельщику ему было бы очень интересно
увидеть двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в «Серебряных стрелах», но он
не считает такой вариант оптимальным для команды.
«Конечно, я понимаю
болельщиков, которые хотели бы увидеть продолжение их соперничества. Но с точки
зрения команды это не лучший вариант. Та история серьезно ударила в том числе
по Mercedes, которая тогда была партнером McLaren.
Да, с
возрастом люди меняются. Такой состав пилотов был бы очень интересен для
публики, но, вероятно, в меньшей степени для нас», - цитирует Вольфа Autosport.
Напомним, что сейчас Фернандо
Алонсо выступает за «Макларен».
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