Зинэтула Билялетдинов: Мы не могли изменить того, что с нами будет играть «Салават Юлаев»
Главный тренер «Ак
Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал об ожиданиях от серии первого раунда
плей-офф с «Салаватом Юлаевом».
– Мы не могли изменить того, что с нами будет играть «Салават Юлаев», и не хотели этого делать, относимся к этому спокойно, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Билялетдинова. – Команда в хорошей форме, достойно провели последние игры, играли правильно и в атаке, и в обороне. Считаю, что мы готовы.
– Определились ли вы
с основным вратарем?
– У нас уже все понятно: будет Гарипов.
– Последние матчи не
повлияют на его психологическое состояние?
– Я считаю, что он сыграл достаточно уверенно, мы в нём не сомневаемся.
Напомним, серия «Ак Барс» – «Салават Юлаев» стартует 22 февраля в Казани.
Матч
Место и дата
22 февраля 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция