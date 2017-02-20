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Зинэтула Билялетдинов: Мы не могли изменить того, что с нами будет играть «Салават Юлаев»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал об ожиданиях от серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевом».

– Мы не могли изменить того, что с нами будет играть «Салават Юлаев», и не хотели этого делать, относимся к этому спокойно, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Билялетдинова. – Команда в хорошей форме, достойно провели последние игры, играли правильно и в атаке, и в обороне. Считаю, что мы готовы.

– Определились ли вы с основным вратарем?
– У нас уже все понятно: будет Гарипов.

– Последние матчи не повлияют на его психологическое состояние?
– Я считаю, что он сыграл достаточно уверенно, мы в нём не сомневаемся.

Напомним, серия «Ак Барс» – «Салават Юлаев» стартует 22 февраля в Казани.

Матч

Ак Барс - Салават Юлаев

Место и дата

22 февраля 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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