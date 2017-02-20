Натхо вернулся в общую группу ЦСКА
Полузащитник Бибрас Натхо приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА, сообщает твиттер армейцев.
До этого 29-летний хавбек занимался по индивидуальной программе и не принимал участия в контрольных матчах армейцев.
Бибрас @BibarsNatcho вернулся в общую группу! #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/64U0RPgNKZ— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 20 февраля 2017 г.
В текущем сезоне Натхо провел за ЦСКА 14 матчей, забил два мяча и отдал голевую передачу.
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