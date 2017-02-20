Натхо вернулся в общую группу ЦСКА

Полузащитник Бибрас Натхо приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА, сообщает твиттер армейцев.

До этого 29-летний хавбек занимался по индивидуальной программе и не принимал участия в контрольных матчах армейцев.

В текущем сезоне Натхо провел за ЦСКА 14 матчей, забил два мяча и отдал голевую передачу.