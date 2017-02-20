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«Зенит-2» обыграл «Кубань» по пенальти в Кубке ФНЛ

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит-2» в стыковом матче команд, занявших последние места в своих группах, победил краснодарскую «Кубань» в Кубке ФНЛ по пенальти.

В основное и дополнительное время команды голов не забили, а в серии 11-метровых ударов точнее оказались сине-бело-голубые – 4:2.

Напомним, в матче за 13-е место Кубка ФНЛ подопечные Владислава Радимова встретятся с победителем пары «Динамо СПб» – «Краснодар-2». «Кубань» сыграет с проигравшей командой из этой пары.

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