«Заубер» представил новый болид (фото)

Команда «Заубер» опубликовала фотографии болида, на котором она будет выступать в следующем сезоне. Фото опубликованы на официальном сайте команды.

Болид получил название C36 (Sauber C36-Ferrari). Он окрашен в синий и белый цвета, а также частично в золотой цвет впереди машины. Новый болид будет опробован на тестах в Барселоне 27 февраля по 2 марта.



