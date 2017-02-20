Дальмайер заработала на ЧМ 65 тысяч евро, Фуркад - 45, сборная России - 51

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер по итогам чемпионата мира в Хохфильцене заработала 65 тысяч евро призовых.

Немка на мировом первенстве выиграла пять золотых медалей. Среди мужчин больше всех заработал француз Мартен Фуркад - 45 тысяч евро.

В российской команде больше всех призовых заработал Антон Шипулин (19,75 тыс евро). Далее идут Ирина Старых (8,25), Алексей Волков (5,5), Антон Бабиков (5,0), Максим Цветков (5,0), Александр Логинов (2,75), Ольга Подчуфарова (2,75), Евгений Гараничев (1,5), Ирина Услугина (0,5).

Напомним, что сборная России завоевала две медали на чемпионате мира - золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной. Антон Шипулин дважды был четвертым - в гонке преследования и масс-старте, Ирина Старых стала четвертой в пасьюте.

Для получения призовых в личных стартах биатлонистам необходимо было попасть в число 15 лучших, в эстафетах — в шестерку сильнейших. Также лидеры общего зачета Кубка мира и лидеры в каждой из дисциплин за выход на старт получали дополнительные бонусы.

