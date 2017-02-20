Клэр Уильямс: Мы должны подняться выше пятого места в Кубке конструкторов
Заместитель
руководителя команды «Уильямс» Клэр Уильямс рассказала
о задачах на следующий сезон.
«Не секрет, что для того, чтобы добиться прогресса, мы должны работать. Мы упорно трудились в течение последних месяцев, но пока слишком рано что-то говорить. Хотя мы обязательно должны подняться выше пятого места в Кубке конструкторов.
Думаю,
нас ждет интересный сезон. Это связано не только с новыми правилами, которые
могут внести изменения в расклад сил, но и с тем, что опыт будет играть очень
важную роль. Наличие такого гонщика, как Фелипе Масса, будет очень ценным по
ходу развития машины», - цитирует Уильямс Autosport.
Напомним,
что в прошлом сезоне «Уильямс» занял пятое место в Кубке кострукторов.
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