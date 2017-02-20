Клэр Уильямс: Мы должны подняться выше пятого места в Кубке конструкторов

Заместитель руководителя команды «Уильямс» Клэр Уильямс рассказала о задачах на следующий сезон.

«Не секрет, что для того, чтобы добиться прогресса, мы должны работать. Мы упорно трудились в течение последних месяцев, но пока слишком рано что-то говорить. Хотя мы обязательно должны подняться выше пятого места в Кубке конструкторов.

Думаю, нас ждет интересный сезон. Это связано не только с новыми правилами, которые могут внести изменения в расклад сил, но и с тем, что опыт будет играть очень важную роль. Наличие такого гонщика, как Фелипе Масса, будет очень ценным по ходу развития машины», - цитирует Уильямс Autosport.

Напомним, что в прошлом сезоне «Уильямс» занял пятое место в Кубке кострукторов.