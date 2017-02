Януш «Snax» Погоржельски признан лучшим игроком DreamHack Masters Las Vegas 2017

Игрок польской команды Virtus.pro Януш «Snax» Погоржельски был награжден медалью «Лучшего игрока» от портала HLTV.org за выступление на турнире DreamHack Masters Las Vegas 2017.

.@cios_snax with his new HLTV MVP by ZOWIE medal for the performance at #DHMasters Las Vegas 2017! pic.twitter.com/iV7iFu1Nia