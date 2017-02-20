Луис Энрике: Я не видел, праздновал ли Месси забитый пенальти
Главный тренер «Барселоны»
Луис Энрике высказался о реакции форварда Лионеля Месси на победный гол в матче
23-го тура примеры с «Леганесом» (2:1) на стадионе «Камп Ноу».
На 90-й минуте 29-летний аргентинец реализовал пенальти, который принес каталонцам три очка, однако никак не отпраздновал этот гол.
«Я не видел, отмечал он гол или нет, – приводит Goal.com слова Энрике. – Я не тот человек, который ответит на этот вопрос.
По сравнению с матчем с «ПСЖ» мы были лучше во всем. Мы сыграли намного лучше. Да, мы не преуспели в реализации моментов, но мы сыграли сильнее, чем в Париже, даже если многие этого не замечают.
В плане самоотдачи, командной работы, преодоленного расстояния, интенсивности и отношения игроков в Париже все было безупречно. Я не видел такого настроя в предыдущих сезонах. Пока все складывается не в нашу пользу, но мы стараемся изменить ситуацию».
Напомним, перед матчем с «Леганесом» «Барселона» крупно проиграла в гостях «Пари Сен-Жермен» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Матч
Барселона - Леганес - 2:1 (1:0)
Голы
Месси 4 (1:0). Лопес 71 (1:1). Месси 90 (2:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Матьё, Динь (Альба, 82), Рафинья (Суарес Д., 81), Гомеш (Иньеста, 80), Ракитич, Роберто, Неймар, Месси, Суарес Л.
Леганес: Эррерин, Сиовас (Инсуа, 87), Мантовани, Рико, Моран (Лопес, 65), Ромо, Шимановски (Мачис, 70), Пирес, Герреро
Предупреждения:
Суарес Л., 46 - Мантовани, 55; Сиовас, 87; Ромо, 90
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
19 февраля 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция