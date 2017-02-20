Луис Энрике: Я не видел, праздновал ли Месси забитый пенальти

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался о реакции форварда Лионеля Месси на победный гол в матче 23-го тура примеры с «Леганесом» (2:1) на стадионе «Камп Ноу».

На 90-й минуте 29-летний аргентинец реализовал пенальти, который принес каталонцам три очка, однако никак не отпраздновал этот гол.

«Я не видел, отмечал он гол или нет, – приводит Goal.com слова Энрике. – Я не тот человек, который ответит на этот вопрос.

По сравнению с матчем с «ПСЖ» мы были лучше во всем. Мы сыграли намного лучше. Да, мы не преуспели в реализации моментов, но мы сыграли сильнее, чем в Париже, даже если многие этого не замечают.

В плане самоотдачи, командной работы, преодоленного расстояния, интенсивности и отношения игроков в Париже все было безупречно. Я не видел такого настроя в предыдущих сезонах. Пока все складывается не в нашу пользу, но мы стараемся изменить ситуацию».

Напомним, перед матчем с «Леганесом» «Барселона» крупно проиграла в гостях «Пари Сен-Жермен» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.