«Рубин» обыграл корейский «Соннам» в товарищеском матче
Товарищеский матч между казанским «Рубином» и южнокорейским клубом «Соннам» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Рубина».
Матч проходил в испанском «Аликанте» Первый мяч на 55-й минуте забил Максим Канунников. В концовке отличился Денис Ткачук.
Товарищеский матч. Аликанте (Испания)
«Рубин» (Россия) – «Соннам» (Южная Корея) – 2:0
Голы: Канунников, 55, Ткачук, 90.
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