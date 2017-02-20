Прудников перешел в «Анжи»

«Анжи» подписал контракт с нападающим Александром Прудниковым, сообщил исполнительный директор махачкалинского клуба Эльдар Исаев.

«С Прудниковым уже подписали контракт», - сказал Исаев ТАСС.

Напомним, Прудников выступал за «Оренбург» с лета 2016 года. За это время 27-летний нападающий провел за клуб 4 матча и получил одну желтую карточку. В конце января клуб и Прудников разорвали соглашение по взаимному согласию сторон.

Перед подписанием контракта с «Анжи», 27-летний футболист был на просмотре в «Локомотиве», но форвард не подошел железнодорожникам.