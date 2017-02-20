Линус Умарк: В серии с «Ак Барсом», наверное, будет семь матчей

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк рассказал о том, как чувствует себя после травмы, из-за которой не играл с 29 января.

– Сейчас начинается плей-офф, зачем говорить о травме, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Умарка. – Я сегодня впервые вышел на лед и рад этому.

– Насколько «Ак Барс» – удобный соперник для «Салавата»?

– Никакого значения не имеет то, как мы играли в регулярке – в плей-офф всё будет по-другому. Я думаю, что это будет равная серия. Наверное, будет семь матчей. Но я считаю, что мы лучше и мы собираемся их обыграть.

– Когда вас ждать на льду в матче?

– Никогда не знаешь в таких ситуациях. Посмотрим завтра, я еще раз потренируюсь. Будем общаться с тренерами, обсуждать. Может быть, сыграю в первом матче, может – в третьем или втором. Пока я на правильном пути восстановления.

Напомним, серия «Ак Барс» – «Салават Юлаев» стартует 22 февраля в Казани.