Линус Умарк: В серии с «Ак Барсом», наверное, будет семь матчей
Форвард «Салавата
Юлаева» Линус Умарк рассказал о том, как чувствует себя после травмы, из-за
которой не играл с 29 января.
– Сейчас начинается плей-офф, зачем говорить о травме, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Умарка. – Я сегодня впервые вышел на лед и рад этому.
– Насколько «Ак Барс»
– удобный соперник для «Салавата»?
– Никакого значения не имеет то, как мы играли в регулярке – в плей-офф всё будет по-другому. Я думаю, что это будет равная серия. Наверное, будет семь матчей. Но я считаю, что мы лучше и мы собираемся их обыграть.
– Когда вас ждать на
льду в матче?
– Никогда не знаешь в таких ситуациях. Посмотрим завтра, я еще раз потренируюсь. Будем общаться с тренерами, обсуждать. Может быть, сыграю в первом матче, может – в третьем или втором. Пока я на правильном пути восстановления.
Напомним, серия «Ак Барс» – «Салават Юлаев» стартует 22 февраля в Казани.
Матч
Место и дата
22 февраля 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция