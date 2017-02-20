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«Зенит» может отдать Гасилина в аренду в «Амкар»

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин может перейти в пермский «Амкар» на правах аренды, сообщает Федеральное агентство новостей.

Первоначально клубы рассматривали вариант с полноценным трансфертом, однако не сумели согласовать сумму перехода. Кроме «Амкара», Гасилиным интересуются «Оренбург» и «Анжи». 

В сезоне 2016/17 Гасилин провел 19 матчей за «Зенит-2» и забил 8 мячей. Также сыграл один матч за основную команду «Зенита» в кубковом матче против «Тамбова» (5:0). Четыре раз был в заявке на матче основной команды, дважды - в Лиге Европы.

Напомним, Гасилин - победитель юношеского чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет (2013-й). В прошлом сезоне выступал за «Шальке-2» в четвертой лиге Германии. В 33 матчах за немецкий клуб забил 14 голов. 

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