Анфиса Резцова: Я знаю, что нужно делать, но меня не зовут в сборную

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила выступление российских биатлонистов на чемпионате мира в Хохфильцене.

– Я считаю прошедший чемпионат мира неудачным, потому что бронза в смешанной эстафете и золото в мужской – это маловато, – приводит Lenta.ru слова Резцовой. – Если мужчины на турнире сделали хоть что-то, то женщины – вообще ничего.

– Почему женщины снова без наград?

– Это недоработка команды в целом, нарушена система подготовки. Кто показал результат у мужчин? Только Шипулин, который готовился отдельно. Я всегда говорю, что готова помочь сборной. Я знаю, что нужно делать, но меня не зовут в команду.

Напомним, сборная России завоевала две медали на чемпионате мира: бронзу в смешанной эстафете и золото – в мужской.