Анфиса Резцова: Необходимо вернуть опальных тренеров – Хованцева, Аликина и Польховского

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, какие изменения необходимы сборной России по биатлону.

«Нужно подключать молодежь. Если ее не брать на турниры, то она уедет в другие страны. Молодежь следует обкатывать и пробовать постоянно, тогда у нас будет шанс на Олимпийских играх-2018 в Корее.

Также необходимо вернуть опальных тренеров, таких как Анатолий Хованцев, Владимир Аликин и Валерий Польховский. Они действительно сейчас могут помочь», – приводит Lenta.ru слова Резцовой.

Напомним, сборная России завоевала две медали на чемпионате мира: бронзу в смешанной эстафете и золото – в мужской.