Представители Роналду: Криштиану не будет сниматься в турецком сериале с Анджелиной Джоли

Представители форварда мадридского «Реала» Криштану Роналду сообщили, что новость о том, что португалец снимется в турецком сериале вместе с Анджелиной Джоли является недостоверной.

«Эта новость является ложной», - приводит AS слова представителей Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду и Джоли снимутся вместе в турецком сериале. Работа над сериалом под названием «Мост жизни» начнется в марте текущего года.

Режиссер фильма Эйюп Дирлик заявил, что в съемках задействуют еще несколько знаменитостей, имена которых пока не раскрываются.

Сюжет фильма расскажет о жизни семьи беженцев в Турции.



