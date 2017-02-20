Представители Роналду: Криштиану не будет сниматься в турецком сериале с Анджелиной Джоли
Представители форварда мадридского «Реала» Криштану Роналду
сообщили, что новость о том, что португалец снимется в турецком сериале вместе
с Анджелиной Джоли является
недостоверной.
«Эта новость является ложной», - приводит AS слова представителей Роналду.
Ранее сообщалось, что Роналду и Джоли снимутся вместе в турецком сериале. Работа над сериалом под названием «Мост жизни» начнется в марте текущего года.
Режиссер фильма Эйюп Дирлик заявил, что в съемках задействуют еще несколько
знаменитостей, имена которых пока не раскрываются.
Сюжет
фильма расскажет о жизни семьи беженцев в Турции.
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