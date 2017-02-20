Полузащитник «Зенита-2» перешел в ростовский СКА на правах аренды
Полузащитник «Зенита-2» Никита Саламатов подписал контракт с ростовским СКА.
По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», 22-летний футболист будет выступать за армейский клуб до конца сезона.
Ранее сообщалось, что Саламатов не полетел на сбор со второй командой сине-бело-голубых, так как имел предложения от других клубов.
С 23 января по 7 февраля футболист проходил сборы с «Томью».
В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей за петербургский клуб в ФНЛ
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