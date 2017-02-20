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Евгений Хацей: Будущее Разина в «Югре» прояснится на следующей неделе

Источник:  Р-СпортКомментарии

Решение о будущем главного тренера «Югры» Андрея Разина будет принято на следующей неделе. Об этом заявил генеральный менеджер ханты-мансийского клуба Евгений Хацей.

«Сейчас мы уехали на неделю, в следующий понедельник соберемся, и тогда будем решать. На сегодня Разин главный тренер, мы еще будем собирать команду и тренировать. Подписания нового контракта пока не было, сыграли последнюю игру, никто не собирается «ломать дрова».

Взяли небольшую паузу, после нее в понедельник генеральный директор вызовет меня с докладом об итогах сезона, Андрей Владимирович также выступит. После этого будет видно», - цитирует Хацея «Р-Спорт».

Напомним, «Югра» по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла 13-е место в Восточной конференции, набрав в 60 матчах 66 очков.

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